Kristen Stewart revela ter recebido informações de fontes da realeza para gravar ‘Spencer’

“Tivemos conselheiros reais”, disse a atriz.

Durante a estreia de ‘Spencer’ no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza na última sexta-feira, 3, a atriz Kristen Stewart revelou que recebeu informações de membros da realeza para compor sua versão de Lady Di. “Tivemos conselheiros reais, tínhamos pessoas para nos dizer todas as coisas que nós, como não somos membros da Coroa, não poderíamos saber”, disse a atriz. Veja trailer.

O filme foi elogiado pela crítica em sua estreia. O The Hollywood Reporter classificou a atuação de Kristen Stewart de “incandescente” em seu papel, enquanto a Variety chamou sua versão de Lady Di de “transformadora”.

A cinebiografia de Lady Di se passa ao longo de um fim de semana em dezembro de 1991, quando a princesa Diana se junta à família real para o feriado de Natal e decide se separar do príncipe Charles. “O filme não oferece nenhuma informação nova. Ele não tenta explicar nada, Trata-se de retratar os sentimentos. Acho que minha impressão só pode ser minha, mas Diana era uma mulher que queria que as pessoas se unissem e acho que a ambição deste filme é preencher lacunas. Acho que não tivemos poucas pessoas como Diana ao longo da história”, disse Kristen.

Leia mais sobre filmes e séries:

‘Spencer’ é do do diretor chileno Pablo Larraín (o mesmo que foi indicado ao Oscar por seu trabalho em ‘Jackie’), que disse: “Não estamos tentando explicar quem ela era ou responder a perguntas na escala maior de sua vida. Estamos transformando a maior parte disso em ficção com base no que pensamos que poderia ter acontecido”.

A crítica recebeu bem a versão de Kristen Stewart de Lady Di. Ao que parece, a atriz está totalmente comprometida em se transformar no ícone trágico, entre mudar seu visual para se parecer com Diana, junto com assumir seu sotaque britânico, o que a levou a adormecer ao som da voz de Diana. O desafio é ainda maior diante de uma série de representações da Princesa Diana ao longo dos anos, mais recentemente com a última temporada de ‘The Crown’, a versão de Stewart tem uma reviravolta interessante.

O crítico Owen Gleiberman escreveu para a Variety. “Principalmente, porém, o que vemos na Diana de Stewart é uma mulher de elegância nata, com uma luminosidade que emana dela, exceto que parte dela agora é levada a esmagar esse esplendor, porque sua vida se tornou um desastre”.

Jason Guerrasio, do Insider, tweetou uma imagem de Stewart vestida de Diana, escrevendo, “Acabei de ver a filmagem de ‘Spencer’. Kristen Stewart está indo com tudo para a glória do Oscar. E seu sotaque de Princesa Di está surreal!”.

O longa estreia em 5 de novembro nos cinemas.

Sinopse

Dezembro de 1991: O casamento do Príncipe e da Princesa de Gales esfriou há muito tempo. Embora haja muitos rumores de casos e divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal em Sandringham Estate. Há comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece o jogo. Este ano, as coisas serão muito diferentes.