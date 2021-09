[SPOILER] Jason Momoa posta novo traje de ‘Aquaman’ no Instagram

Segundo filme estreia em 2022.

O ator Jason Momoa, que interpreta o Aquaman do DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) nos cinemas revelou o novo traje do super-herói. Ele escreveu na rede social: “Segunda rodada. Novo terno. Mais ação. #aquaman Aloha”.

Jason Momoa fará a sequência do filme de 2018, hoje disponível no Amazon Prime Video. ‘Aquaman e o reino perdido’ deve chegar aos cinemas em 2022. O primeiro filme arrecadou mais de $ 1 bilhão de dólares em bilheteria, tornando-o o único filme da DC a atingir esse marco, além da trilogia ‘O Cavaleiro das Trevas’, de Christopher Nolan.

O diretor do universo Invocação do Mal, James Wan, está produzindo ‘Aquaman e o reino perdido’ ao lado de Peter Safran. David Leslie Johnson-McGoldrick é o roteirista do longa.

O longa começou a ser filmado em julho e, de acordo com informações divulgadas pelo Screen Rant, a Warner Bros. prevê que o lançamento do filme seja feito em dezembro de 2022. Ainda não há muitos detalhes sobre a nova trama, mas sabe-se que Orm / Oceanmaster (Patrick Wilson) e David Hyde / Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) se juntarão novamente a Heard e Momoa.

Para quem não lembra, Jason Momoa interpretou Aquaman pela primeira vez como uma participação especial em ‘Batman v Superman’, de 2016. Ele foi coadjuvante como o personagem da ‘Liga da Justiça’, de 2017.