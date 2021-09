[HORROR] Atriz de ‘Annabelle’ estará em novo longa adaptado de livro de Stephen King

Longa é inspirado no livro ‘A Hora do Vampiro’, de Stephen King.

Após o anúncio de que a New Line Cinema estaria produzindo um longa baseado no livro ‘A Hora do Vampiro’ (título original Salem’s Lot), de Stephen King, pouco se soube sobre o longa. Até agora, já que de acordo com o site especializado Deadline, a atriz Alfre Woodard será a Dra. Cody, uma mulher racional e prática, ela acaba sendo incapaz de ignorar todas as evidências apresentadas de que a cidade fictícia de Jerusalem’s Lot, no estado do Maine, foi invadida por vampiros. Para quem não lembra, Alfre Woodard interpretou Evelyn, a vizinha de Mia Form (Annabelle Wallis) em ‘Annabelle’ (2014).

A atriz se une ao elenco que também inclui Lewis Pullman, no papel do protagonista Ben Mears; Makenzie Leigh, como Susan Norton; Bill Camp, entre outros.

Leia mais sobre filmes e séries:

O romance ‘A Hora do Vampiro’ de Stephen King está sendo adaptado por Gary Dauberman e James Wan. Dauberman é o roteirista de ‘It’ (2017) e de ‘It: Capítulo Dois’ (2019).

Esta não é a primeira vez que o livro ‘Salem’s Lot’, que é o segundo romance publicado de Stephen King é adaptado para as telas. Em 1979, o livro foi adaptado para uma minissérie se TV, em 1987 ganhou uma sequência e e 2004 a TNT lançou um filme adaptado do livro.