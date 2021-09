A misteriosa vida do ator mexicano Osvaldo Benavides; novo integrante da série The Good Doctor

Novo integrante da série The Good Doctor, Osvaldo Benavides é um ator mexicano de grande sucesso. O artista iniciou sua carreira aos nove anos de idade, trabalhando na televisão e teatro.

Benavides entrou nnos capítulos finais da quarta temporada da série. E para os novos episódios, que serão liberados no dia 27 de setembro, deve ganhar ainda mais destaque.

No entanto, Osvaldo tem uma vida pessoal bem discreta, mas cheia de mistério, como detalhado recentemente pelo site ‘Diario MDZ Online’.

Segundo fontes que o acompanham de perto, o galã da novela pelo menos 3 vezes já trocou a mãe de sua primogênita por uma colega de trabalho, mas sempre voltava.

O nome dela é Tatiana e eles se conhecem desde 1998. Ela é mãe dos dois filhos e, como confirmado por um amigo próximo, foi o único amor constante ao ator.

A sua filha mais velha se chama Sofia, mas nada se sabe sobre o seu filho pequeno, da mesma forma que sempre manteve a identidade da ex-companheira escondida e longe das câmaras.

Porém, o “suposto” caso de amor que teve com a atriz Camila Sodi – enquanto gravavam a novela “A Que No me Dejas” – vários rumores foram divulgados.

Fontes próximas a Osvaldo garantem que ele está em seu melhor momento de trabalho trabalhando no Canadá há algum tempo e terminando a gravação da quinta temporada de The Good Doctor.

Porém, nem tudo na vida de Osvaldo Benavides é trabalho. E quando se trata de amor, é cheio de muitas voltas e reviravoltas.

A única coisa que foi confirmada até agora é que ele deixou a mãe de seus filhos várias vezes para retomar seu relacionamento com a atriz Silvia Navarro.

Entre várias reviravoltas, Osvaldo e Esmeralda Pimentel (“atual” parceira e também companheira de série) teriam se mudado há alguns meses para Vancouver, no Canadá, onde está sendo gravada a série “The Good Doctor”.

Ainda de acordo com as informações do site, ambos compartilharam em suas redes sociais momentos juntos de uma viagem ao Disney Word.

Claro, em nenhum lugar você pode ver os rostos dos filhos ou suas idades, e muito menos informações sobre a mãe. Confira:

Com informações do site ‘Diario MDZ Online’.

