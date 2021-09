6 filmes com histórias de amor e desamor na Netflix que irão surpreender

Aproveitar o dia com histórias que ajudem a deixar a realidade um pouco de lado e se surpreender com tramas intensas podem ser uma boa pedida para este feriado.

Confira 6 histórias de amor e desamor na Netflix que irão surpreender:

A Última Carta de Amor

Ellie, uma jovem jornalista da Londres contemporânea, descobre uma série de cartas de amor nos arquivos que contam a história de um caso intensamente romântico, nos anos 1960, entre Jennifer e Anthony. Como Ellie é atraída para a história, ela fica obcecada em descobrir as identidades dos amantes e como termina essa história de amor.

Elisa & Marcela

Em 1910, acontecia na Igreja de San Jorge, na região de Coruña, na Galícia, um casamento inesperado entre Elisa e Marcela. Para driblarem as regras locais e poderem se casar, Elisa forja documentos de um parente falecido e se passa por um homem para viabilizar a primeira união homossexual da Europa.

Á Segunda Vista

Depois de anos dando prioridade apenas à carreira, a comediante de stand-up Andrea Singer finalmente encontra o cara perfeito. À primeira vista, ele parece incrível. Mas será que é tudo isso mesmo?

Questão de Tempo

Ao completar 21 anos, Tim é surpreendido com a notícia dada por seu pai) de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado. Tim logo se empolga com o dom e sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas.

Alguém Especial

Uma mulher experimenta uma ruptura difícil e procura aventuras na cidade de Nova York com suas duas melhores amigas, antes de atravessar o país para seu emprego dos sonhos.

Garota exemplar

Amy Dunne desaparece no dia do seu aniversário de casamento, deixando o marido Nick em apuros. Ele começa a agir descontroladamente, abusando das mentiras, e se torna o suspeito número um da polícia. Com o apoio da sua irmã gêmea, Margo, Nick tenta provar a sua inocência e, ao mesmo tempo, procura descobrir o que aconteceu com Amy.

