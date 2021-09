Revelados encontros do príncipe Harry com membros da Coroa

Príncipe Harry teria se encontrado com o príncipe Charles, William e com a Rainha no Reino Unido.

Depois que renunciou ao trabalho como membro senior da Família Real britânica, em janeiro de 2020, o príncipe Harry esteve duas vezes no Reino Unido: em abril de 2021, para o funeral do avô príncipe Philip, e em julho de 2021, para a inauguração da estátua de Lady Di. Recentemente, o livro dos jornalistas e especialistas Carolyn Durand, ‘Finding Freedom’, revelou que Harry e William “quebraram o gelo”.

O novo epílogo do livro revela que o príncipe Harry reservou uma passagem só de ida para o Reino Unido quando voltou para o funeral de seu avô, o duque de Edimburgo, em abril deste ano. A transmissão ao vivo do funeral revelou a primeira conversa cara a cara dos dois irmãos após o culto de despedida do avô, que aconteceu na Capela de St George, no Castelo de Windsor.

De acordo com os autores de ‘Finding Freedom’, na ocasião, “pelo menos mais duas conversas ocorreram entre os irmãos durante a viagem de oito dias de Harry, de acordo com fontes”. Harry teria conversado também com seu pai, o Príncipe Charles, em uma pequena reunião ao ar livre no Castelo de Windsor, após o funeral do Príncipe Philip. O Duque de Sussex também conseguiu se reunir com sua bisavó, a Rainha, durante sua estada no Reino Unido.

Depois disso, em julho, Harry retornou ao Reino Unido para inaugurar a estátua de Lady Di, instalada nos jardins do Palácio de Kensington.

Quando ‘Finding Freedom’ foi publicado em agosto passado, um porta-voz de Harry e Meghan disse na época: “O duque e a duquesa de Sussex não foram entrevistados e não contribuíram para ‘Finding Freedom’. Este livro é baseado nas próprias experiências dos autores como membros do corpo de imprensa real e sua própria reportagem independente”.