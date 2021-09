Natalie Portman fala sobre treinamento para ‘Thor: Amor e Trovão’: “Foi pesado”

Atriz revelou que, para viver a nova fase de sua personagem, a Dra. Jane Foster no MCU, precisou “aumentar os músculos”.

Com estreia agendada para maio de 2022, ‘Thor: Amor e Trovão’, quarto filme solo do super-herói da Marvel, já finalizou sua fase de gravações desde junho. Na época, o ator Chris Hemsworth confirmou a informação através de uma postagem em seu perfil oficial no Instagram. Porém, o novo roteiro trará uma reviravolta: o martelo de Thor será comandado por, ninguém mais, ninguém menos, que pela Dra. Jane Foster, personagem de Natalie Portman no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe).

Para quem não lembra, conhecemos a Dra. Jane Foster no filme ‘Thor’, de 2011. Ela é uma astrofísica que estuda anomalias astronômicas no Novo México e que acaba de tornando o principal interesse amoroso do Vingador. Natalie Portman voltou ao universo Marvel para um papel de destaque na sequência de 2013: ‘Thor: Mundo Sombrio’. Depois, ela fez uma breve aparição em ‘Vingadores: Ultimato’, de 2019.

Em ‘Thor: Amor e Trovão’, a atriz viverá um novo desafio para sua personagem: Jane Foster assumirá o papel de a Poderosa Thor, personagem que já apareceu nas HQs e que absorve os poderes de Thor, incluindo a habilidade de manejar o Mjolnir, seu martelo, depois que ela é diagnosticada com câncer.

Em entrevista à Vanity Fair, Natalie revelou que precisou ganhar massa muscular para o novo filme. “Foi muito divertido. Eu trabalhei com uma treinadora, Naomi Pendergast, por, eu acho que foi, quatro meses antes de filmar, e então obviamente durante todo o tempo de filmagem. Fizemos muito treinamento com pesos e muitos shakes de proteína, treinamento pesado que eu nunca fiz antes. Claro, eu nunca realmente tive o objetivo de aumentar os músculos”, disse a atriz.