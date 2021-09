O que Candyman e Bloody Mary têm em comum?

Duas lendas urbanas, duas entidades que aparecem através de um espelho, invocações semelhantes, etc. O que realmente Candyman tem a ver com Bloody Mary?

Diz a lenda que se dissermos cinco vezes “Candyman” na frente de um espelho, a entidade ganha vida e chega para matar quem a invocou. A lenda urbana que ganhou uma nova versão no filme da diretora Ni DaCosta e que estreou no final de semana passado, já é considerado um sucesso de bilheteria em todo o mundo. Somente nos Estados Unidos e Canadá, ‘A Lenda de Candyman’ arrecadou mais de 22 milhões de dólares em bilheteria em seu final de semana de estreia nos cinemas.

O novo longa apresenta uma versão atualizada do original de 1992. O fato é que a lenda de Candyman despertou a curiosidade de muitos e não só de quem é mais novo e está tendo o primeiro contato com a entidade do cinema de horror agora.

Bloody Mary (ou Maria Sangrenta, ou também chamada de Loira do Banheiro)

​Os detalhes envolvidos na evocação da Maria Sangrenta variaram muito ao longo dos anos e dependendo do local onde esta lenda urbana é contada. Mas a essência é a seguinte: repita o nome na frente de um espelho em uma sala escura ou iluminada por velas, e o fantasma aparecerá. Originalmente, a tradição era que você veria o rosto de seu futuro marido ou, se você está destinado a morrer antes de se casar, o rosto com caveira.

Às vezes, Bloody Mary tinha fama de ser amigável; às vezes, nem tanto. Quantas vezes o nome deve ser dito está em debate.

Em ‘Lenda Urbana’ (1998) e na sequência de 2001, a Bloody Mary foi retratada como uma entidade que vai atrás não apenas da pessoa que a convocou, mas de qualquer pessoa nas proximidades.