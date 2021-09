‘Caldeirão’ fica em primeiro lugar e Bonito parabeniza Marcos Mion

Marcos Mion finalmente estreou no comando do “Caldeirão” e superou todas as expectativas e, cheio de energia, o apresentador recebeu celebridades, exibiu novos quadros e contou, até, com platéia presencial. Com tudo isso, a estreia neste sábado (04) acabou sendo um sucesso de audiência entre o público nas redes sociais e também de audiência durante sua exibição.

De acordo com os dados prévios, o “Caldeirão” foi líder em todas as regiões, além de ter registrado crescimento de audiência em São Paulo, Rio de Janeiro e também no Painel Nacional de Televisão. Em São Paulo, o programa apresentado por Marcos Mion marcou 16 pontos de média, um aumento de 1,8 ponto em comparação com a mesma faixa horária nas quatro semanas anteriores. No Rio Janeiro e no Painel Nacional de Televisão, a atração teve 16 e 14 de média respectivamente, ambos com um crescimento de 0.4 pontos na mesma comparação.

Para o primeiro programa, a direção do “Caldeirão” convidou algumas celebridades, como Juliana Paes e Paulo Vieira, que participaram do quadro “Tem ou Não Tem, Tiago”. Já Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela estiveram no “Sobe o Som”, que levou ao palco vários cantores. Mas, o quadro “Globo Mostra” foi o grande destaque do dia, onde Marcos Mion mostrava no detalhe, e com muito humor, trechos de programas da Globo, como acontecia em seu programa na MTV Brasil.

Com tanto sucesso, quem não deixou de parabenizar Mion foi o diretor Boninho, que postou em suas redes sociais: “Mion, você bombou! A rede bombou! Tudo o que aparecia virava ‘TT’, de alguma forma, até a porcaria do lustre. A gente vai ter que discutir o lustre por muito tempo! Valeu a estreia. Valeu galera! É isso aí!”, afirmou ele em um vídeo nas redes sociais.