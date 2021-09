ABBA anuncia disco novo e show com imagens em hologramas

Quarenta anos depois de seu último álbum de estúdio, a banda de pop sueca ABBA anunciou que vai lançar um novo álbum e um espetáculo feito à base de hologramas. O anúncio foi feito em Londres, em uma live, nesta quinta-feira, 2. “Começou com duas músicas e depois nos perguntamos ‘por que não fazer todo um álbum?’”, falaram dois dos membros dos grupo, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, em um evento transmitido pela internet em Londres. Os fãs estranharam a ausência das integrantes Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad.



As notícias tomadas antes por mistério são de que o ABBA vai lançar seu disco com dez músicas inéditas no dia 5 de novembro. O último álbum deles foi lançado há 40 anos, em 1981. O nome do disco será Voyage. Duas das novas canções, I Still Have Faith in You e Don’t Shut Me Down, sairão entre hoje, 2, e amanhã e o álbum completo já está em pré-venda.

O espetáculo ABBA Voyage será realizado em 27 de maio de 2022, na ABBA Arena, uma arena de última geração com capacidade para 3 mil pessoas, localizada no Parque Olímpico Queen Elizabeth, em Londres. As pré-inscrições para os ingressos abrem hoje no abbavoyage.com e os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira 7 de setembro.

Sobre os shows, o detalhe é que ele será feito em formato de holograma. Seria primeiro uma turnê pelo mundo, mas a pandemia tornou a logística para isso impossível e eles decidiram por fazer o show em uma arena em Londres para que fosse retransmitido ao mundo. O grupo apresentou todas as músicas do novo show em frente a 160 câmeras que os captaram em formato digital.



O grupo havia divulgado recentemente uma mensagem nas redes sociais convidando seus seguidores para uma nova viagem, com a data de 2 de setembro de 2021, alimentando as especulações sobre seu retorno. Também publicou vídeos misteriosos, que incluem um clipe da versão a piano de Dancing Queen. E prometeram uma ‘livestream histórica’.