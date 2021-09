Rodeado de celebridades, Marcos Mion estreia no ‘Caldeirão’ neste sábado

Logo mais, após a “Sessão de Sábado”, Marcos Mion estreia o novo “Caldeirão”, na Globo, que ganha novos quadros, como o “Sobe o Som”, “Isso a Globo mostra” e “Mamãe, tô na Globo!” e, é claro, o já conhecido “Tem ou não tem”.

Além das atrações, o novo “Caldeirão” recebe alguns convidados, entre eles Juliana Paes e Paulo Vieira, que participam do “Tem ou não tem” e Ana Furtado e Tiago Leifert contra Larissa Manoela e seu amigo Ramón no “Sobe o Som”. “A sensação é a de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível”, vibra Marcos Mion ao falar de sua estreia na Globo.

A animação de Marcos Mion é perceptível, desde que chegou na emissora carioca. Para ele, que já passou pela Record TV e MTV Brasil, o novo emprego é a realização de um sonho de longa data. “A sensação é a de realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu distante e até impossível, criando um arco de desafio e conquista digno de um filme de Hollywood, ou melhor, da Globo Filmes”, disse o apresentador, que substitui Luciano Huck.

Divulgação/Globo

Mas, além da alegria do novo projeto, Marcos Mion lembra que assumir o “Caldeirão” é uma grande responsabilidade, já que o programa era comandado por Luciano Huck, que, agora, estará no “Domingão com Huck”. “Quando você ama o que faz, tem experiência e é preparado para aquilo, os desafios viram apenas características do trabalho, viram motivação. Tudo que há de difícil nesta experiência nova me dá muito prazer! Levar adiante o legado deixado pelo Luciano Huck nesse horário é uma das coisas que mais me motivam”.

Na Globo, Mion está rodeado de celebridades, seja andando pelos corredores da emissora ou participando do “Caldeirão” e, desde que chegou, ele não esconde o orgulho e também a admiração de estar ao lado das personalidades da casa. “Sou muito abençoado por receber tanto carinho dessas pessoas incríveis, tanto amor, tanta entrega e disposição dos convidados. E o mais legal é que a energia é maravilhosa mesmo sem eu conhecer pessoalmente a maioria. Tenho momentos de ter que me beliscar, como quando vejo pessoas que eu admiro ali com a mão na orelha esperando o meu ‘valendo!’”.