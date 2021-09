“O que há de errado em envelhecer?”, disse Emilia Clarke

Atriz disse que mudou seu conceito sobre beleza e felicidade após duas operações que quase lhe custaram a vida.

Depois de ter passado por duas cirurgias cerebrais, Emilia Clarke, 34 anos, está muito à vontade com sua aparência. “O que há de errado em envelhecer? Quais são as duas verdades da vida? Impostos e morte. Está acontecendo. Envelhecer é um fato. Acho que as mulheres que parecem mais bonitas são as que não parecem mais jovens”, disse a atriz em uma recente entrevista à People.

“Não sou super confiante da minha aparência, mas sou sincera em dizer a alguém que tem uma opinião sobre minha aparência que não estou interessada em ouvi-la”, disse Emilia.

Para quem não lembra, a atriz passou por duas cirurgias cerebrais que salvaram sua vida. A primeira foi após um aneurisma em 2011, que a levou novamente para a mesa de cirurgia em 2013. Esta última cirurgia foi considerada de risco extremo, mas Emilia conseguiu se recuperar. “Os momentos felizes e ser feliz é o que você verá em seu leito de morte. Depois das cirurgias, percebi que as pessoas ficam mais bonitas quando não estão pensando em si mesmas e considerando sua própria beleza. Concentrar-se nesses momentos felizes é o que permite que ela se sinta melhor; a beleza está na minha felicidade”, disse ela.

Clarke, que é embaixadora da Clinique, disse que também encontra paz em manter sua rotina diária, com direito à meditação matinal e ioga para começar o dia com o pé direito. Os cuidados com a pele também são uma grande parte de sua rotina.