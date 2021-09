Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões neste sábado

Pronto para o sorteio milionário da Mega-Sena? A Caixa Econômica Federal sorteia a partir das 20h um prêmio acumulado de R$ 34 milhões. Para levar essa bolada para casa, basta acertar as seis dezenas mágicas.

As casas lotéricas de todo país recebem até 19h as apostas para a Mega-Sena deste sábado. A aposta comum custa R$ 4,50.

O apostador que quiser dar uma ajudinha para a sorte pode escolher preencher o volante com mais do que seis dezenas, mas o valor da aposta pode subir substancialmente.

O sorteio é feito no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

No sorteio da última quarta-feira, nenhum apostador levou o prêmio principal, mas 18 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 154.808,90.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 1.513,61 para 2.630 apostas que acertaram apenas quatro números.

Veja os números sorteados na última quarta-feira.

Super Sete está acumulada em R$ 900 mil

Metro World News

Mais uma vez nenhum apostador acertou as sete dezenas sorteadas para a Super Sete nesta sexta-feira e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

Quatro apostadores acertaram seis dezenas e ganharam, cada um, R$ 7.955,17. Cinquenta e cinco apostas também foram premiadas. Elas acertaram apenas cinco números, mas ganharam R$ 826,51.

Veja os números sorteados para a Super Sete nesta sexta-feira.