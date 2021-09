Spoiler: divulgadas as primeiras imagens do casamento de Shaun e Lea na quinta temporada de The Good Doctor

Foram divulgadas as primeiras imagens do casamento de Shaun e Lea na quinta temporada de The Good Doctor.

O teaser revelador foi compartilhado pela página oficial da série no Instagram nesta semana (alerta de spoilers).

“O momento de Shaun e Lea finalmente chegou, mas será que o estresse do planejamento do casamento será demais para suportar?”, escreveu.

Sem dúvida, o casamento de Shaun e Lea é um dos momentos mais esperados pelos fanáticos.

Reprodução Instagram

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, gerando inúmeras reações dos fãs da produção de sucesso.

Depois de muita espera, a estreia da quinta temporada de The Good Doctor será no dia 27 de setembro nos Estados Unidos. Confira vídeo:

