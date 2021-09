Filho de Sérgio Mamberti desabafa: ‘Ele estava nessa batalha dura e lutando forte’

O ator Sérgio Mamberti, nosso eterno tio Victor, do seriado “Castelo Rá-Tim-Bum”, da TV Cultura, morreu, aos 82 anos, na madrugada desta sexta-feira (03). Além dos fãs e famosos, o filho Fabrício Mamberti fez um post de despedida, onde escreveu: “PAI! Missão cumprida! Descanse em paz! Obrigado por tantos momentos de amor, conhecimento e felicidade! Te amo muito!”.

Segundo o filho, o ator e diretor morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos, mas durante suas internações, ele sempre estava sorrindo e forte. “Ele estava nessa batalha dura, lutando forte, mas foi uma coisa muito bonita, ele estava com um sorriso. Estava entubado desde sábado, mas tinha uma plenitude e um sorriso de muita tranquilidade”.

O herdeiro lembrou ainda de uma visita que fez ao pai, o ator Sérgio Mamberti, no último fim de semana. “No encontro com a família, no sábado, quando eu fui visitar ele, pela última vez, pois eu estava voltando para o Rio de Janeiro, já encontrei ele com o quadro ruim e chamei meus irmãos muito cedo, e a gente teve um tempo cada um separado para ir conversar com ele. E ele passou um período muito difícil, com as internações, de muita privação, de muito sofrimento”, declarou ele.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, o herdeiro detalha o pai como uma pessoa forte, ativa e calma. “E foi muito impressionante, a conversa que a gente teve, a tranquilidade, a maneira como ele estava lutando, porque era um dia difícil, enfim… Essa imagem que a gente fica, essa imagem dele bonita, de força, de controle, como sempre teve, de tudo”, completou o diretor.

Antes desta última internação, em São Paulo, Sérgio Mamberti já havia sido hospitalizado, em julho, para tratar de uma pneumonia. Na época, inclusive, ele chegou a entrar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Depois de 15 dias, o artista se recuperou e teve alta médica.