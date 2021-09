Netflix anuncia elenco completo da série ‘Wednesday’ de Tim Burton

As coisas estão caminhando…

Ainda sem título oficial em português, a série idealizada por Tim Burton para a Netflix, ‘Wednesday’, que trará Vandinha no papel principal, já definiu seus personagens. Anteriormente, já sabíamos quem fará Vandinha, Mortícia e Gomez: Jenna Ortega, da série ‘You’ interpretará a personagem principal, Catherine Zeta-Jones será Mortícia Addams e Luis Guzman será Gomez Addams.

Agora, mais nomes foram revelados. Joy Sunday será Bianca Barclay, uma das estudantes mais populares da Academia, Bianca é descendente de uma longa linhagem de sereias com um poder encantador de persuasão.

Emma Myers viverá Enid Sinclair, uma animada e vibrante colega de quarto de Wandinha. Vinda da Califórnia, ela faz parte de uma matilha de lobisomens. Hunter Doohan interpretará Tyler Galpin, um morador local que constrói uma amizade inesperada com Wandinha.

Moosa Mostafa será Eugene Otinger, um dos estudantes mais peculiares da Academia e presidente do clube de apicultura. Georgie Farmer viverá na pele de Ajaz Petropolus, um estudante estranho e tímido que fica muito ansioso quando alguém olha em seus olhos.

Já Naomi J. Ogawa interpretará Yoko Tanaka, uma vampira inspirada pela estética harajuku e uma das jovens mais legais da Academia.

Percy Hynes White será Xavier Thorpe, um estudante carismático que vem de uma família abastada.

Jamie McShane será o Xerife Donovan Galpin, que tem uma vingança pendente com Gomez Addams. Thora Birch interpretará Tamara Novak: supervisora do dormitório de Wandinha e Riki Lindhome será a Dra. Valerine Kinbot, uma terapeuta local que fica extremamente intrigada com sua nova paciente, Wandinha.

A série tem esse nome porque este é o nome original da personagem da Família Addams, personagens criados pelo cartunista Charles Addams para a revista estadunidense The New Yorker.

‘Wednesday’ de Tim Burton reorienta o roteiro sobre a perspectiva infantil de Vandinha Addams e seu tempo como aluna da Academia Nevermore. A protagonista, que será interpretada por Jenna Ortega, está trabalhando nos traços mais marcantes da personagem: hiper inquisitividade, sátira divertida e percepção extra-sensorial intensificada. Será uma série de comédia de amadurecimento envolvendo uma onda de assassinatos e uma história secundária sobrenatural de 25 anos, cortesia de seus pais. Ainda não há uma data de estreia oficial.

A primeira adaptação da Família Addams foi lançada em preto e branco em 1964 e apresentou muitos dos personagens atualmente associados à franquia. Apesar da sensação de conjunto da história, Gomez e Morticia Addams sempre foram retratados como os personagens centrais, com sua filha Wednesday, que é conhecida no Brasil como Vandinha, sempre esteve em alta entre os personagens mais queridos.