Dony de Nuccio não volta ao jornalismo: ‘Ciclo concluído com sucesso’

Passando férias em Cancún, no México, o apresentador so SBT Dony de Nuccio não planeja voltar para a bancada de um jornal, como a do Jornal das Dez, da GloboNews, e Jornal Hoje, da Globo.

“Minha saída da Globo veio apenas para realizar algo que eu já tinha me antecipado. Planejava migrar para o entretenimento. Uma vez que consegui fazer uma carreira da qual me orgulho muito, entendi que tinha encerrado ali um ciclo com chave de ouro no jornalismo. Saí da Globo na hora certa. Meu ciclo no jornalismo já foi concluído com sucesso”, afirmou.

Reprodução de ‘Jornal Hoje’ (2017) / TV Globo

Atualmente, Dony de Nuccio está no SBT, onde apresenta o programa de reformas “Te Devo Essa! Brasil”, que encerrou sua 1ª temporada neste sábado (28). Agora, Dony se prepara para estrear à frente de seu segundo trabalho no entretenimento, o “Bake Off Brasil – Cereja do Bolo” (SBT), que volta ao ar no próximo sábado (4).

“Recebo muitas mensagens de pessoas falando que eu parecia ser muito sério antes. É que o jornalismo mostra apenas um pedaço da minha personalidade, aquela de ‘bancada’, lendo notícias. Agora, o público pode ver um retrato mais fiel do que sou, e isso é incrível. Estão de fato conhecendo mais sobre mim”, disse.

Papai de primeira viagem

O apresentador do “Te Devo Essa! Brasil” (SBT) Dony De Nuccio anunciou através das redes sociais que será pai pela primeira vez. Emocionado, o comunicador apareceu ao lado da esposa, Larissa Laibida, e dos famosos cachorros da família para dar a notícia aos fãs.

“É um misto de sentimentos. Curiosidade para saber o que vem por aí, ansiedade para pegar no colo pela primeira vez, medo do desconhecido, e um baita amor por alguém que nunca vi. Estamos muito felizes. E é com enorme alegria que podemos dizer que o nosso primeiro filho está a caminho. Começa uma nova etapa da vida. E a história de uma família completa”, escreveu o apresentador do “Te Devo Essa Brasil”.

O famoso é casado com Larissa há cinco anos. Nos comentários, o ex-global recebeu uma enxurrada de carinho por parte dos antigos amigos da Globo. “Que beleza! A família cresce! Parabéns e muitas felicidades”, escreveu Márcio Gomes, atualmente na CNN Brasil. “Ah, parabéns!”, comentou Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil.