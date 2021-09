Spice Girls comemoram 25 anos de carreira com músicas inéditas

As Spice Girls completam 25 anos do seu primeiro álbum, Spice. Nesta quarta-feira, 1, o grupo anunciou nas redes sociais o presente para os fãs em celebração da data: uma edição de luxo do disco de estreia com faixas inéditas.



“Surpresa!! Para marcar o 25º aniversário do nosso álbum de estreia Spice, estamos lançando uma coleção de edição limitada de vinil e cassete mais 2 CDs de luxo com algumas faixas e demos inéditas. Obrigado aos melhores fãs do mundo por seu apoio contínuo e por ficarem conosco 25 anos depois, nós amamos vocês!!!”, diz a legenda do vídeo, com uma coletânea de imagens das cantoras. No final do vídeo, é anunciada a data de lançamento: 29 de outubro.

Nos comentários, os fãs agradeceram, se declararam e pediram por mais lançamentos. “Spice Girls para sempre”, escreveu um fã, enquanto outro declarou: “Amo vocês até a lua e de volta”.

“Amei! Obrigado girls! Por favor, lancem também One Hour Of Girl Power Volume 1 e 2 em DVD, com imagens de entrevistas e performances de antigamente!”, pediu outro seguidor sobre a produção VHS lançada em 1997.



O álbum Spice foi lançado em 4 de novembro de 1996, e fez um enorme sucesso, passando 15 semanas no topo das paradas do Reino Unido e mais de um ano entre os Top 40. Também liderou a parada de álbuns da Billboard nos Estados Unidos e foi número um em mais 13 países.



A ex-spice girl Mel B falou sobre o projeto em entrevista ao jornal britânico God Morning Britain: “25 anos, uau! Tenho tantas lembranças maravilhosas de escrever, gravar, promover e fazer turnê deste álbum e de tantas pessoas a quem agradecer”.



Melanie agradeceu ainda aos fãs que acompanharam o grupo. “Este é o recorde que nos iniciou em nossa jornada incrível. Um grande obrigado aos nossos fãs e família ao redor do mundo. Obrigado por sempre estar lá com seu apoio inabalável e tornar nossos sonhos realidade. Meu amor e gratidão, para sempre.”