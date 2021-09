Princesa Diana apoiaria Harry, disse especialista em realeza

Autor de biografia sobre a princesa Diana, Stewart Pearce, disse que Lady Di apoiaria o príncipe Harry em escrever sua autobiografia.

Stewart Pearce, que escreveu o livro ‘Diana: The Voice of Change’ e conheceu Diana, disse à Us Weekly que ela certamente apoiaria “completamente” a decisão de Harry de publicar sua autobiografia. Ela também teria entendido completamente por que o filho sente a necessidade de compartilhar o seu lado dos acontecimentos. “Harry é muito parecido com sua mãe no sentido de que ele tem uma certa impetuosidade”, explicou Pearce. “Ele se move por instinto, assim como ela”.

O autor se apoia em relatos e acontecimentos antigos para justificar sua tese. Ele explicou que a princesa Diana não tinha restrições em falar sobre as armadilhas da vida na Família Real britânica. Prova disso foi a polêmica entrevista que ela deu ao programa Panorama, da BBC, em 1995.

Além disso, ela co-escreveu o livro ‘Diana: Sua História Verdadeira em suas próprias palavras’, do biógrafo Andrew Morton. “Diana estava alegre com as declarações que fez durante as entrevistas”, explicou Pearce. “Às vezes eu dizia: ‘Você realmente vai se envolver nisso?’ E ela dizia: ‘Sim, preciso!'”, conclui o autor.

Programado para lançamento em 2022, através de um comunicado, o príncipe Harry revelou: “Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Eu assumi muitos papéis ao longo dos anos, tanto literal quanto figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história – os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas – eu possa ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, nós têm mais em comum do que pensamos. Estou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para que as pessoas leiam um relato em primeira mão de minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro”.