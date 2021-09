Netflix compra os direitos do novo ‘O Massacre da Serra Elétrica’

A Netflix anunciou os direitos globais do nono filme da franquia.

A Netflix vai adicionar ao seu catálogo o filme ‘O massacre da Serra Elétrica’. O novo longa se passa anos após os eventos chocantes do original de 1974, em um cenário onde Leatherface não foi visto ou ouvido desde então. O longa, filmado no ano passado, retoma a história de onde o filme original de Hooper e Kim Henkel, trazendo a mais famosa franquia de terror de volta da mesma maneira ousada e provocativa que foi apresentada ao mundo. Chris Thomas Devlin é o roteirista

A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter, que confirmou o elenco da reinicialização: Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford (Vikings). O filme foi rodado no ano passado na Bulgária pela Exurbia Films e Legendary Pictures.

Esse será o nono filme da franquia iniciada no filme de 1974, onde vimos pela primeira vez o personagem Leatherface, um membro de uma família de canibais, uma figura corpulenta com um rosto deformado, escondido pela pele de suas vítimas. O personagem tem sido um ícone do cinema de horror, sendo referência para diversas outras obras.

A data de estreia não foi definida pela Netflix.

