[HORROR] Candyman é real? Conheça a lenda que inspirou o filme

Sucesso de bilheteria no primeiro final de semana nos cinemas, ‘A Lenda de Candyman’ está dando o que falar. Mas será que a lenda é real? Te explicamos!

O recém-lançado filme da diretora Nia DaCosta já rendeu 22 milhões de dólares durante o primeiro final de semana nos Estados Unidos e Canadá e já é considerado um sucesso de bilheteria. ‘A Lenda de Candyman’ se baseia no clássico de 1992 para atualizar a história da entidade assustadora.

No novo filme, acompanhamos a história de um artista chamado Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) que mora com sua namorada Brianna (Teyonah Parris) no mesmo bairro onde ocorreram os assassinatos originais de Candyman. Mas, será que essa história tem algum fundo de verdade? Será possível invocar Candyman? O conjunto habitacional Cabrini-Green, fica em Chicago e é onde os personagens encontram a entidade. O lugar é real e tem uma história longa e controversa. Nós te contamos!

A lenda

A lenda urbana de Candyman conta que ele é o fantasma de Daniel Robitaille, um escravo injustamente acusado que foi linchado, mutilado e recebeu um gancho para substituir sua mão antes de ser assassinado. Agora, decidido a se vingar, ele aparecerá se você o invocar dizendo seu nome cinco vezes na frente de um espelho, no estilo de outras lendas como Loira do Banheiro ou Maria Sangrenta.

Porém, é fácil acreditar que o próprio Daniel Robitaille possa ser uma figura histórica real porque sua história é semelhante às histórias de tantas vítimas de violência racista nos Estados Unidos. Mas a lenda é uma ficção criada pelo escritor britânico Clive Barker, que inventou a história em um romance de 1985. Depois, o cineasta Bernard Rose adaptou, escreveu e dirigiu o filme de 1992.