HBO confirma data que ‘O Esquadrão Suicida’ chega ao streaming

A partir de setembro será possível ver o filme na HBO Max.

HBO Max revelou quando ‘O Esquadrão Suicida’ chega no catálogo do Brasil: 10 de setembro. A confirmação foi feita pela própria plataforma mesmo o filme ainda estando em cartaz nos cinemas.

O filme, que estreou no início de agosto nos cinemas, é alvo de controvérsia. Isso porque, o original ‘Esquadrão Suicida’, do diretor David Ayer, lançado em 2016, apresentou pela primeira vez parte do elenco do filme deste ano. Porém, o filme não foi bem recebido pela crítica, o que fez com que o próprio diretor se defendesse dizendo que a versão que foi aos cinemas não era o que ele tinha em mente.

O cineasta divulgou este ano um comunicado dizendo que seu filme, ‘Esquadrão Suicida’, foi “pesadamente” editado pela Warner Bros. “a um grau quase irreconhecível”. Os fãs da DC ecoaram nas redes sociais um pedido para que a Warner Bros. lançasse um novo ‘Suicide Squad’, agora com a versão original do diretor David Ayer. Uma espécie de “Ayer Cut”, pegando carona no que foi feito em ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’.

A atriz Margot Robbie, em uma recente entrevista à Variety, foi questionada sobre o assunto e disse: “Acho que é uma situação muito complicada pela qual provavelmente não sou responsável”. Robbie, que aparece em ambos os filmes do Esquadrão Suicida como Arlequina, acrescentou que gostaria de ver a versão de Ayer do filme. “Eu gostaria de ver o corte de todos os filmes dos quais fiz parte e que nunca vi”, ela finalizou.

Leia mais sobre filmes e séries:

Sinopse

Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a prisão com a taxa de mortalidade mais alta nos Estados Unidos da América. Onde os piores Super-Vilões são mantidos e de onde eles farão qualquer coisa para sair, até mesmo se juntar à super-secreta e super-duvidosa Força-Tarefa X. A missão fazer-ou-morrer de hoje? Reunir uma coleção de criminosos, incluindo Sanguinário, Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão Rei, Blackguard, Dardo e a psicopata preferida de todos, Arlequina. Eles serão deixados fortemente armados e jogados (literalmente) na remota e cheia de inimigos ilha de Corto Maltese.

Trilhando por uma selva cheia de adversários militares e forças de guerrilha, o Esquadrão está em uma missão de procurar e destruir tendo apenas o Coronel Rick Flag no comando para fazê-los se comportar. A tecnologia do governo de Amanda Waller estará em seus ouvidos, rastreando cada um de seus movimentos. E, como sempre, um passo em falso e eles estão mortos (seja pelas mãos de seus inimigos, companheiros de equipe, ou da própria Waller). Se alguém estiver fazendo apostas, o mais inteligente é apostar seu dinheiro contra eles – todos eles.