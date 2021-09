Especial de Natal do Porta dos Fundos neste ano será animação

O grupo Porta dos Fundos está em fase de produção de seu primeiro Especial de Natal em formato de animação. Ainda sem data de estreia, Te Prego Lá Fora chegará à plataforma de streaming Paramount+.



A história retrata Jesus, que ainda não era Cristo, em sua adolescência, chegando a uma nova escola de Ensino Médio. O novo aluno vai contar com a ajuda do amigo Lázaro para se integrar a essa turma.

Em Te Prego Lá Fora, a ideia é mostrar as desventuras de um grupo de amigos em sua vida escolar e, mais que isso, revela “quão mesquinhos os meninos podem ser”, segundo a sinopse informada.

No material de divulgação, Fábio Porchat afirma que o Porta sempre quis fazer uma animação.



