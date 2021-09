Amy Adams confirma o término das gravações de ‘Desencantada’

Filme é a sequência de ‘Encantada’, de 2007. Confira tudo o que sabemos até agora!

O musical da Disney ‘Encantada’ (2007), estrelado por Amy Adams, ganhará uma sequência. ‘Desencantada’ chegará aos cinemas 15 anos depois do primeiro filme e trará Amy Adams novamente no papel principal e o diretor Adam Shankman. No Instagram, eles comemoraram a conquista.

“Eu e Giselle…quer dizer Amy Adams gostaríamos de dizer: está pronto”, escreveu o diretor.

‘Desencantada’ vai estrear em 2022 e, embora a Disney não tenha confirmado o dia exato, está confirmado que o filme será lançado na Disney Plus.

A maior parte do elenco do longa original retornará para a sequência, incluindo Amy Adams como a princesa Giselle. Patrick Dempsey também reprisará seu papel como o par romântico dela, Robert Philip. James Marsden retornará como Príncipe Edward, e Idina Menzel, que dublou Elsa em Frozen, retornará como Nancy.

A filha adolescente de Robert e Morgan será interpretada por Gabriella Baldacchino, uma nova adição ao elenco. Ela foi originalmente interpretada por Rachel Covey. Maya Rudolph (que estrelou em ‘Missão Madrinha de Casamento) assumiu o papel de Malvina Monroe, a vilã do filme.

Yvette Nicole Brown e Jayma Mays, Kolton Stewart e Oscan Nuñez também foram confirmados como parte do elenco de ‘Desencantada’.