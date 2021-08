‘Você’: Entenda por que o bebê de Joe e Love se chama Henry (com spoilers)

A terceira temporada de ‘Você’ chega à Netflix em outubro.

Com estreia de novos episódios agendada para dia 15 de outubro, ‘Você’ chegará à sua terceira temporada. A série da Netflix acrescentará um novo capítulo à história do perigoso e carismático Joe, vivido por Penn Badgley. O primeiro trailer da terceira temporada foi divulgado na última segunda-feira, 30, pela Netflix. Confira.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers.

No trailer foi adiantado o que havia sido mostrado no último episódio da segunda temporada: Love Quinn, a jovem de família rica pela qual Joe se “apaixona” está grávida. As cenas do trailer mostram Joe narrando enquanto prepara um bolo. Acima do bolo está escrito: “Bem-vindo bebê Henry”. Fica claro que este será o nome do bebê de Joe e Love.

Todo mundo ficou em choque quando, no final da segunda temporada, Love assassinou Candace Stone (Ambyr Childers) em um plot twist dramático enquanto ela tentava avisar Love do que Joe era realmente capaz. Love e Joe fugiram juntos, mudando-se para uma nova casa e começando uma nova vida como casal.

No trailer, Joe diz: “Escolher seu nome é a primeira de uma vida de decisões que vou tomar para lhe dar a melhor vida possível, para protegê-lo, para moldar quem você se tornará. Quem você vai ser, Henry?”.

A teoria

Os fãs comentaram no Twitter a escolha do nome do bebê. Porém, o nome pode ser uma homenagem à infância de Joe à medida. Sabemos que ele cresceu em torno de livros e que desenvolveu fascínio por eles. Henry pode sinalizar o nome de algum autor pelo qual Joe é fascinado. Façam suas apostas!

Henry James foi um autor nascido em Nova York que também foi crítico literário e naturalizado britânico. O estilo de Henry James é marcado pela análise psicológica profunda de seus personagens. É dele o livro ‘Retrato de uma dama’, que mostra como uma jovem idealista fica rica repentinamente.

É de Henry James também a obra ‘A Volta do Parafuso’, livro no qual uma governanta é contratada para cuidar de duas crianças ricas em uma propriedade rural no interior da Inglaterra. Lá, ela se depara com os fantasmas e perigos da mansão. Essa obra serviu de inspiração para o criador da série ‘A Maldição da Mansão Bly, Mike Flanagan, também da Netflx.

Henry James é conhecido por seu estilo de análise psicológico freudiano de narração. Seria esta a motivação do nome do bebê de Joe e Love? Veremos!