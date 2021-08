Última temporada de ‘The Walking Dead’ estreia no Brasil

Finalmente! Saiba tudo!

A espera acabou para os fãs de ‘The Walking Dead’: a partir de hoje, 31 de agosto, os episódios da 11ª temporada, a temporada final da série, chegou ao Brasil através da Star Plus, novo serviço de streaming da Disney. Dois episódios já foram ao ar na AMC e a ideia é que, à medida que sejam transmitidos, estejam também disponíveis na Star Plus.

A 11ª temporada de The Walking Dead terá 24 episódios, divididos em três partes. Os primeiros oito episódios vão ao ar de agosto a outubro. As duas partes restantes irão ao ar em 2022. Confira abaixo as datas:

The Walking Dead temporada 11, episódio 1 – 22 de agosto

The Walking Dead temporada 11, episódio 2 – 29 de agosto

The Walking Dead temporada 11, episódio 3 – 5 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 4 – 12 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 5 – 19 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 6 – 26 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 7 – 3 de outubro

The Walking Dead temporada 11, episódio 8 – 10 de outubro

Episódios da 11ª temporada de The Walking Dead 9-24 – 2022

No começo da 11ª temporada, Maggie (Lauren Cohan) lidera um grupo de busca de comida que inclui Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Daryl (Norman Reedus), enquanto Eugene (Josh McDermitt), Yumiko (Eleanor Matsuura), Ezekiel (Khary Payton) e Princess (Paola Lázaro) são interrogados quando tentam se juntar ao Commonwealth. O conflito principal, claro, é entre Maggie e Negan, que assassinou brutalmente o marido dela, Glenn (Steve Yeun), lá na temporada 7, e acabou aceito pelo grupo.

Nesta nova temporada, Ritchie Coster fará o papel de Papa, o principal antagonista da temporada, um líder misterioso e fortemente armado dos Reapers, que foram mencionados pela primeira vez no final da temporada 10. Os Reapers são um grupo hostil de sobreviventes e devem ser os principais antagonistas na nova temporada.

Em entrevista ao Estadão, a showrunner Angela Kang disse: “Sempre buscamos um equilíbrio porque seria muito difícil assistir se fosse totalmente desolador. No fim das contas, trata-se de uma história de sobrevivência. Essas pessoas se tornaram família umas para as outras. E darão a vida para protegê-las”. A showrunner acredita que The Walking Dead sempre teve um fundo de esperança. “É a única coisa que faz com que alguém acompanhe uma história dessas depois de tantos anos, sem desistir quando coisas difíceis ocorrem”.

Apesar de The Walking Dead estar acabando, isso ainda demora: ao todo, serão 24 episódios, divididos em blocos. Então o final mesmo vai ser só em 2022. Até lá, pode dar tempo de trazer de volta Rick Grimes, o protagonista da história até sua saída na nona temporada. Por enquanto, Kang não confirma nem descarta a possibilidade.