Gil do Vigor será o jurado especial do ‘The Masked Singer Brasil’ desta terça-feira

O ator Rodrigo Lombardi está chamando a atenção como jurado do “The Masked Singer Brasil” (Globo) e, em um de seus posts, o galã soltou que o ex-BBB 21 Gil do Vigor estará nesta terça-feira (31) no programa apresentado por Ivete Sangalo.

Na legenda da foto postada no Instagram, Rodrigo Lombardi avisa também que após o talent show terá mais um capítulo de “Verdades Secretas” (Globo), novela de 2015, que está sendo exibida mais uma vez, como um esquenta para a continuação da trama, que está sendo gravada. “No próximo programa esse cara incrível vai estar conosco!!!!! @gildovigor te amooooooo!!!!! E depois tem Raj Grey! Quero todo mundo comigo nas terças em dose dupla“, brinca Lombardi, fazendo referência ao seu personagem na novela “Caminho das Índias”, Raj, e o clássico Christian Grey, do livro e filme “50 Tons de Cinza”.

Em outro momento, na última quinta-feira (26), Rodrigo Lombardi postou um carrossel com três fotos também ao lado de Gil do Vigor, mas agora os dois acompanhados com a ex-BBB 21 Camilla de Lucas, que também é apresentadora do dos bastidores da 1ª temporada do “The Masked Singer Brasil” (Globo). “Agora que todo mundo já sabe, posso postar a foto inteira. @gildovigor @camilladelucas , vocês são incríveis! @maskedsingerbr”, legendou Lombardi.

LEIA MAIS:

O Coqueiro foi o último eliminado

Na última terça-feira (24), o Coqueiro perdeu o combate para o Astronauta ao cantar os clássicos “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada” e “Alma Gêmea” e foi eliminado do “The Masked Singer Brasil” (Globo). Ao lado de Ivete Sangalo, ele revelou que, na verdade, era o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. “Eu nunca cantei na minha vida. Não passava uma agulha. Foi um negócio extraordinário na minha vida. Eu fiz aula de canto”, contou o atleta, que se emocionou.

Durante a atração, Marcelinho Carioca deu algumas pistas para o jurado, como ser invisível e “quando o coco cai, eu jogo ele pra longe”, referindo-se a uma bola de futebol. Mas nenhum jurado do “The Masked Singer Brasil”acertou, nem a atriz Mariana Ximenes, que está no elenco da novela “Nos Tempos do Imperador” (Globo), e foi a jurada convidada.

Além do show do Coqueiro e do Astronauta, o “The Masked Singer Brasil” (Globo) da última terça-feira (24) contou com as apresentações da Arara, Girassol e Unicórnio, que arrasaram na estreia do programa apresentado por Ivete Sangalo.