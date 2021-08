Disney revela ator que fará a voz de Mufasa em spin-off de ‘O Rei Leão’

Novo longa será uma história prévia ao clássico da Disney. Confira todos os detalhes já divulgados.

O filme derivado do longa ‘O Rei Leão’ de 2019, remake em live-action do clássico desenho animado da Disney de 1994, já definiu seu elenco. O spin-off, que ainda não tem data de lançamento, será dirigido por Barry Jenkins, de ‘Moonlight’ e terá no elenco: Aaron Pierre, que fará a voz de Mufasa e Kelvin Harrison Jr., que fará a voz de Scar.

Para quem não é geração millenial e só conhece a versão live-action de ‘O Rei Leão’, saiba que que quem foi criança na década de 1990 chorou muito na cena que o Mufasa morreu. O desenho animado clássico da Disney marcou uma geração inteira, pessoas na casa dos 30 atualmente.

O spin-off será uma pré-sequência da história de ‘O Rei Leão’ e a sinopse ainda não foi divulgada, mas tudo indica que se concentrará nos primeiros anos de Mufasa e de seu irmão Scar, mostrando como os dois tomaram caminhos tão diferentes na vida.

O diretor Barry Jenkins disse em uma entrevista anterior: “Ajudando minha irmã a criar dois meninos durante os anos 90, cresci com esses personagens. Ter a oportunidade de trabalhar com a Disney na expansão deste magnífico conto de amizade, amor e legado, enquanto continuo meu trabalho, narrando a vida e a alma das pessoas da diáspora africana, é um sonho que se tornou realidade”.