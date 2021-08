Friends: Estes são os momentos mais engraçados de todas as temporadas; relembre

É praticamente impossível assistir Friends sem dar pelo menos uma risada por episódio, não é mesmo? E este é um dos motivos pelo qual a série é ainda um sucesso mesmo tendo encerrado suas gravações há tantos anos.

Mas e se perguntássemos quais cenas você acha mais engraçadas de todas as temporadas? Se você está em dúvida ou prefere não opinar, queremos te convidar a conferir um vídeo divulgado no YouTube com alguns dos momentos mais engraçados de todas as seasons de Friends. Preparado?

Você pode se interessar por:

Junto com as milhares de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Essa série é um ícone”;

“O Chandler beijando a Monica foi demais”;

“Chocada até hoje com essa cena [01:32];

“Todos são ótimos, mas o Chandler é meu personagem favorito, gosto do jeito sarcástico dele, é comédia demais”;

“Melhor série”;

“Essa série é tudo na minha vida”.

Sem mais delongas, veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

E então, que tal ler mais uma notícia de Friends?