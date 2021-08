Ex-guarda da Rainha é condenado a nove anos por abuso sexual contra crianças

Porém, o ex-soldado da Guarda Real do Castelo de Balmoral acabou sendo sendo absolvido de outra acusação de estupro contra uma garota de 14 ou 15 anos.

A juíza Lady Scott, da Suprema Corte de Edimburgo, condenou John Paul Hoy, ex-guarda da Rainha por estupro de crianças. O ex-soldado fazia parte da Guarda Real no Castelo de Balmoral e, segundo informações da BBC, ele foi condenado por molestar e estuprar repetidamente duas meninas. Além disso, a pena também leva em consideração o assédio sexual a uma terceira vítima, que aconteceu em sua casa, localizada na cidade de Edimburgo, capital da Escócia, entre 1986 e 1996.

A juíza Lady Scott disse na leitura do veredito: “Esses crimes constituem um curso muito sério e persistente de abuso sexual de crianças. Você arruinou suas vidas e causou danos significativos e óbvios, especialmente para a segunda vítima que disse que sua infância foi tirada dela. O dano para ela era muito evidente em suas provas, como de fato era sua bravura”.

“A escala do abuso à primeira e segunda vítimas é extraordinariamente séria”, finalizou a Juíza, que também observou que John Paul Hoy prestou serviço militar por um longo período, o que o deixou lutando contra os efeitos do transtorno de estresse pós-traumático.

Crimes de longa data

De acordo com as investigações da polícia de Edimburgo, John Paul Hoy começou a cometer crimes sexuais em 1986 contra uma menina de nove anos. Sua segunda vítima tinha sete anos quando ele começou a cercá-la em 1988 e ela também se tornou alvo de estupros ocorridos de forma contínua nos meses subsequentes.

Uma terceira menina foi agredida sexualmente por ele em uma casa em Edimburgo em duas ocasiões, quando tinha entre nove e 13 anos.

John Paul Hoy negou ainda as 11 acusações de estupro, conduta indecente e agressão sexual indicadas contra ele no tribunal. De acordo com a BBC, ele acabou sendo absolvido de uma nova acusação de estupro contra uma garota de 14 ou 15 anos, supostamente cometida em outro endereço em Edimburgo, entre 2004 e 2006.

“Éramos parte da Guarda Real da rainha em Balmoral, por isso era pompa e circunstância, mas também com deveres de guarda”, disse John Paul Hoy no tribunal.