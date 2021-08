Confira os lançamentos desta semana na Netflix

De 30 de agosto a 5 de setembro você tem muito o que assistir na TV. Confira!

A tão esperada semana de estreia da temporada final de ‘La Casa de Papel’ chegou e, com ela, várias outras produções entram no catálogo da Netflix, entre elas a quarta temporada de ‘Good Girls’. Confira!

Untold: Crime e Infrações – 31 de agosto

O filme revela a história de um grupo desajustado de jogadores de hóquei conhecido como Trashers, que estava recebendo ordens do filho adolescente de um suposto chefe da máfia.

Good Girls (4ª temporada) – 31 de agosto

Sob o olhar vigilante dos agentes federais, Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) e Annie (Mae Whitman) refletem sobre as vantagens e as armadilhas do trabalho.

A Magia do Dia a Dia com Marie Kondo – 31 de agosto

Desta vez, Marie Kondo vai colocar ordem em uma cidade inteira.

Leia mais sobre filmes e séries:

John DeLorean: Visionário ou vigarista? – 31 de agosto

Da ascensão na indústria automobilística até a decadência, o legado de poder, carros rápidos e drogas de John DeLorean ganham vida neste documentário.

Incursão Alienígena – 1 de setembro

Anos após o primeiro contato extraterrestre, Júlia vira objeto de estudo enquanto a Terra sofre a primeira invasão alienígena.

Ponto de Virada: 11/9 e a Guerra contra o Terror – 1 de setembro

Uma série impactante sobre os ataques terroristas de 11 de setembro e acompanha o início da Al-Qaeda, nos anos 80, até a resposta dura dos Estados Unidos, dentro e fora do país.

Kuroko no Basket: Temporada 3 – 1 de setembro

Guiados por Kuroko e Kagami, o time continua batalhando pela vitória no torneio de inverno.

The 100: Temporada 7 – 1 de setembro

Enquanto a anomalia revela sua verdadeira natureza, facções em guerra e novos perigos inimagináveis ​​ameaçam a missão de Clarke de finalmente estabelecer a paz.

Como Virar um Cowboy – 1 de setembro

Dale Brisby usa as redes sociais e as habilidades de rodeio para manter vivas as tradições de caubói — e, de quebra, ensina ao mundo como montar.

Caindo no Mundo – 1 de setembro

Freddie Taylor é um jovem inglês que acaba de assumir um novo emprego. Ele só não contava com o drama de reencontrar o seu antigo amor.

Nascido em Gaza – 1 de setembro

Este documentário, filmado logo depois dos ataques que Gaza sofreu em 2014, mostra como a violência mudou a vida das crianças palestinas.

Crianças e gatos (Temporada 2) – 1 de setembro

Os curiosos gatinhos Cookie, Pudding e Candy vão aprender ainda mais sobre o mundo nestas novas aventuras.

Força-Queer – 2 de setembro

Um superespião gay e sua equipe LGBTQIA+ fazem de tudo para provar seu valor à agência que os subestimou. De West Hollywood para o mundo!

Hotel Del Luna (Temporada 1) – 2 de setembro

Convidado para gerenciar um hotel para almas penadas, ele acaba conhecendo a antiga proprietária do local e seu mundo sobrenatural.

Esticando a Festa – 2 de setembro

A vida de Cassie (Victoria Justice) é uma grande festa, até que ela morre em um acidente. Agora, essa jovem agitada tem a chance de voltar à Terra e consertar seus erros.

Quanto Vale? – 3 de setembro

Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ao tentar criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais e estrelado por Michael Keaton.

La Casa de Papel (5ª temporada – Parte 1) – 3 de setembro

O grupo está no Banco da Espanha há mais de 100 horas e o Professor corre perigo. Para complicar, o exército está a caminho. O plano agora é resistir.

Tubacão – 3 de setembro

Tubacão é metade tubarão, metade cachorro e 100% aventura! Ele forma uma dupla incrível com seu dono e melhor amigo Max.

Clube de Mergulho – 3 de setembro

Um grupo de mergulhadoras adolescentes investiga uma série de segredos após uma delas desaparecer misteriosamente.