Atriz Danni Suzuki sofre ataques após filho surgir tatuado: ‘Como uma mãe deixa?’

Neste domingo (29), a atriz Danni Suzuki foi atacada por fãs ao publicar fotos do filho, Kauai, de 8 anos, tatuado. Na postagem, ela mostrou o pequeno jogando tênis com tatuagens espalhadas pelo corpo. Ao ver a foto, seguidores atacaram a atriz. “Meu Deus, como pode uma mãe deixar seu filho fazer tatuagem?”, comentou uma fã. “Também achei bem louco, não concordo”, disse outro. “Absurdo”, revelou um terceiro.

No entanto, os seguidores não perceberam que as tatuagens eram faltas. “Olhem as postagens dela, não são de verdade”, afirmou um. “A vontade de criticar é tão grande que não consegue enxergar que é de mentira, dessas de colar”, lembrou outro.

Além da confusão com Danni Suzuki, segundo o site Nova Mulher, a cantora Pocah decidiu falar abertamente sobre como se descobriu bissexual durante o programa "Prazer, Luiza", no Multishow. A ex-BBB afirmou que começou a perceber que curtia garotas aos 14 anos, mas ficou muito confusa por conta da religião evangélica na qual foi criada.

A vida profissional de Danni Suzuki

Além das confusões da internet, a atriz Danni Suzuki anda trabalhando bastante. Ela foi escalada para um novo projeto da Globo e estará no elenco de uma série sobre o sociólogo Betinho, uma nova produção do Globoplay, em parceria da AfroReggae e Formata, que tem Júlio Andrade no papel principal. Este será o segundo trabalho de Danni para a plataforma de streaming da Globo. Ela também esteve no time de “Arcanjo Renegado”.

A trama vai contar a história do sociólogo e pesquisador brasileiro Herbert de Souza, o Betinho (1935-1997), responsável pela maior campanha social da história do Brasil, batizada de Ação de Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, com o objetivo de alimentar 32 milhões de brasileiros na indigência. Betinho faleceu devido às complicações do vírus HIV, que contraiu durante uma transfusão de sangue, método utilizado para o tratamento de uma hemofilia, na qual era portador.

A produção será estrelada por Júlio Andrade, no papel de Betinho. O seu irmão, Ravel Andrade, também vai fazer parte da trama como Chico Mário, o caçula da família. O cartunista Henfil, também irmão dos outros dois citados, será vivido por Daniel de Oliveira. A direção geral ficará por conta de Sérgio Machado (Cidade Baixa) e os roteiros são assinados por Machado e Victor Navas. Porém, alguns episódios devem ser dirigidos pelo próprio Júlio, que deverá entrar numa rígida dieta para emagrecer ainda mais para a concepção do personagem.