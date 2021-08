Astros da Marvel estarão juntos em novo filme

Scarlett Johansson e Chris Evans foram escalados para nova produção da Apple Studios. Saiba tudo!

Scarlett Johansson e Chris Evans estarão juntos novamente em um novo filme, desta vez se trata de ‘Ghosted’, produção mantida em segredo total e que está em estágio de desenvolvimento pela Apple Studios. Até agora o que se sabe é somente que os atores farão um par romântico e que será um filme de aventura.

Dexter Fletcher, de Rocketman, será o diretor e o longa terá como roteiristas Rhett Reese, de ‘Deadpool’ e Paul Wernick, de ‘Zumbilândia’. Além disso, Chris Evans será co-produtor do longa. Segundo informações do site de notícias Deadline a produção da Apple Studios ainda não tem data de estreia definida.

O valor que a Apple está disposta a pagar pelo projeto também não foi revelado e, de acordo com informações do The Hollywood Reporter, a empreitada faz parte da postura agressiva da Apple Studios para concorrer com os atuais streamings.

Este é o segundo acordo que Scarlett Johansson faz desde que processou a Disney por supostas violações de contrato com o lançamento da Viúva Negra pela Disney +. Ela também estará no filme de Wes Anderson, que agora está sendo rodado na Espanha.

Scarlet e Chris trabalharam juntos em três filmes dos Vingadores bem como ‘Capitão América: Soldado Invernal’ e ‘Capitão América: Guerra Civil’.