Após fim de namoro, Caio Castro nega traição: ‘Fomos maduros’

Neste fim de semana, o namoro de Grazi Massafera e Caio Castro chegou ao fim e com isso, os boatos sobre uma possível traição vieram à tona. No entanto, o ator Caio Castro foi às redes sociais neste domingo (29) para confirmar que está separado de Grazi e, também, negar que houve traição.

“Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas, inventar uma história de traição, passa de falta de respeito”, garantiu ele que contou que o término foi amigável “Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor”, declarou ele.

A atriz Grazi Massafera também se pronunciou sobre o fim do romance em uma entrevista publicada neste domingo (29), pelo jornal O Globo. “Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos ser hora de seguirmos separados”, contou a atriz de 39 anos ao suplemento Ela, do jornal ‘O Globo’.

Segundo ela, não é o momento de dar detalhes sobre os motivos do término. “O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história”, garantiu.

O casal sempre foi reservado e não falava muito sobre o relacionamento. No entanto, o namoro de Caio Castro e Grazi Massafera começou por volta de setembro de 2019, quando começaram a ser vistos juntos por fãs em viagens e outros passeios.