Novo programa de Faustão na Band pode ser diário e noturno

A contratação de Faustão vai mexer na grade da Band. A emissora de São Paulo está com uma nova ideia em relação ao horário do programa de Faustão a partir de 2022 e deve tirar o jornalístico “Band Notícias” na grade do ano que vem.

Como nada é certo ainda, os executivos do canal estão avaliando cada proposta e até a possibilidade de um programa com uma duração maior. A especulação é de que a nova atração de Fausto Silva na Band deva contar com duas horas e quinze minutos de duração, vai iniciar às 20h30 e terminar apenas às 22h45.

O intuito da Band é colocar Faustão para competir com as novelas da Record TV e SBT durante boa parte do programa e, a depender do formato da atração após às 22h, bater de frente com a programação da Globo após o fim da novela das 21h.

Um concorrente direto de Faustão com um formato semelhante a seu programa e Ratinho, do SBT. Os dois devem competir por pelo menos trinta minutos durante a semana, com exceção da quarta-feira, quando o Boteco do Ratinho é exibido após às 22h45.

Esquenta para chegada de Faustão

Ainda este ano, a Band vai exibir um especial de fim de ano, como uma espécie de especial da programação de dezembro, os melhores momentos de Faustão no Perdidos Na Noite, entre os anos de 1986 e 1988.

Leonor Corrêa tem a missão na mão para buscar as melhores cenas do artista à frente do programa popular. Jaque Ciocci, Carol Miarelli e Júlia Gama estão designadas para a apresentação do especial.

Faustão está fora do ar desde a sua saída surpresa da programação da Globo, em junho, após uma reunião séria com executivos da empresa. Tiago Leifert está na condução da “Super Dança dos Famosos” (Globo) desde então. Luciano Huck, substituto de Faustão, vai estrear o novo “Domingão” (Globo) em uma semana.