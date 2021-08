‘Jogo Aberto’, ‘Brasil Urgente’ e ‘1º Jornal’ garantem boa audiência para Band

A Band colheu bons resultados ao longo da última segunda-feira (23), em especial os programas “Jogo Aberto”, “Brasil Urgente” e “1º Jornal”. Enquanto os dois primeiros fecharam o dia em quarto lugar em audiência, o telejornal da madrugada bateu a Record TV e ficou em terceiro lugar na média geral.

Apresentado por Renata Fan, o esportivo “Jogo Aberto”, no ar das 11h às 13h, ficou com 3,3 pontos de média, 4,2 pontos de pico e 8% de share (número de televisores sintonizados), ante 8,6 pontos da Globo, 4,9 da Record TV, 3,7 do SBT e 0,3 da RedeTV!.

Divulgação/Band

Já a edição nacional do vespertino “Brasil Urgente”, apresentado por Datena, assegurou média de 4,9 pontos, 6,3 de pico e 9% de participação, contra 13,9 pontos da Globo, 6,9 da Record TV, 5,5 do SBT e 0,8 da RedeTV!. O jornalístico foi ao ar das 16h02 às 18h50. Na edição local, apenas em São Paulo, o jornal de Datena esteve no ar entre 18h50 e 19h20 e conseguiu 5,3 pontos de média, 5,9 pontos de pico e 8% de share, ante 18,7 pontos da Globo, 9,3 da Record TV, 7,5 do SBT e 1,1 da RedeTV!.

LEIA MAIS:

Divulgação/Band

Com Igor Calian, o 1º Jornal surpreendeu a Record e ocupou o terceiro lugar com 0,6 pontos de média, 0,8 pontos de pico e 4% de participação, contra 4,6 pontos da Globo, 2,1 do SBT, 0,5 da Record TV e 0,1 da RedeTV!.

O telejornal foi dedicado ao noticiário ao vivo e aos desdobramentos do incêndio no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, região da Grande São Paulo.

Ainda no jornalismo, o “Band Notícias” foi derrotado pela RedeTV!. Com os dias contados na programação, o telejornal foi ao ar das 22h00 às 22h45 e consolidou 0,6 ponto de média, 1,3 ponto de pico e 0% de share, ante 28,7 pontos da Globo, 9,7 da Record TV, 5,4 do SBT e 0,8 da RedeTV!.

Ao longo do dia, a Band levou ao ar o Bora SP (0,7), Bora Brasil (1,0), The Chef (0,7), Os Donos da Bola (2,6), Melhor da Tarde SP (1,8), Melhor da Tarde – Nacional (2,1), Jornal da Band (5,0), Nazaré (1,4), Show da Fé (0,3), Largados e Pelados (1,0), Planeta Selvagem (1,0), Jornal da Noite (0,8), Que Fim Levou? (1,0), Esporte Total (0,9), Caçadora de Relíquias (0,6), Mais Info (0,4) e a reprise do Jornal da Band (0,4).

Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.