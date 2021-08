Confira a programação completa da #ViradaSP Online neste sábado

A #ViradaSP Online, maratona de música, artes cênicas e cultura urbana, acontece neste sábado (dia 28). Entre as principais atrações estão os cantores Dudu Nobre e Oswaldo Montenegro, além da goiana Nila Branco.

Outro destaque é o quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin.

Todas as apresentações foram realizadas no Teatro Sérgio Cardoso, especialmente produzidas para a #ViradaSP Online 2021. O comando ficou por conta dos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho.

Já consagrada no calendário cultural, a #ViradaSP Online 2021 será transmitida durante 12 horas seguidas, gratuitamente, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, e integra o programa de fomento e difusão cultural #JuntospelaCultura.

Esta edição da #ViradaSP Online 2021 acontece em parceria com Itanhaém. O município foi selecionado a partir de chamada pública do programa #JuntospelaCultura, realizada este ano. Serão transmitidas 16 atividades ligadas à cidade. Diferentes linguagens artísticas compõem as atrações locais.

Confira aqui a programação:

12h: Bruno e Mike

13h15: Patrícia Mendes

14h10: Nila Branco

15h30: Circo nosotros – O Salto Mortal

16h30: Banda Dog Joe

17h20: Rolando Prosa, com Rolando Boldrin

17h50: Coral Indígena Yy Ãka Xîn Porã apresenta: fortalecimento cultural e cantos sagrado

18h10: Oswaldo Montenegro

19h30: Da Ghama e Banda Baixafrica Brasil

20h30: Inaya Guetto

21h30: Tukum – Bando de Criação

22h: Dudu Nobre

23h30: Trio Novos Praianos

23h50: Clube dos 5