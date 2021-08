Trailer de ‘Spencer’ revela primeiras imagens da Lady Di de Kristen Stewart em cena

‘Spencer’ estreia em novembro nos cinemas de todo o mundo.

A contagem regressiva para a estreia de ‘Spencer’ começou oficialmente na última quinta-feira, 27 de agosto, quando a Neon and Topic Studios lançou o primeiro trailer do longa. A cinebiografia da princesa Diana deve estrear dia 5 de novembro nos cinemas de todo o mundo e traz Kristen Stewart no papel principal.

O filme se passa ao longo de um fim de semana em dezembro de 1991, quando a princesa Diana se junta à família real para o feriado de Natal – e decide deixar seu casamento fracassado com o príncipe Charles.

O trailer começa com um take aéreo de uma das propriedades da Rainha Elizabeth, em Sandringham. Carros começam a deixar convidados, empregados se movimentam na cozinha e nos quartos para deixar tudo perfeito para um evento da realeza: o almoço de Natal.

“Senhora”, diz uma voz enquanto a princesa Diana solta um suspiro. “Eles estão esperando por você”. O trailer termina com Diana sendo questionada por uma confidente, interpretada pela atriz indicada ao Oscar Sally Hawkins, dizendo ameaçadoramente à princesa: “Eles sabem de tudo”, a Diana de Stewart responde: “Eles não sabem”.

“Spencer é um mergulho dentro de uma imaginação emocional de quem Diana era em um ponto crucial de sua vida. É uma afirmação física da soma de suas partes, que começa com seu nome de batismo: Spencer. É um esforço angustiante para ela retornar a si mesma, enquanto Diana se esforça para manter o que o nome Spencer significa para ela”, disse Kristen Stewart em uma declaração anterior à People.

‘Spencer’ é dirigido pelo diretor chileno Pablo Larraín, que dirigiu ‘Jackie’ (2006), que trouxe Nathalie Portman no papel da ex-primeira dama estadunidense nos momentos finais da vida do ex-presidente John Kennedy. O filme foi aclamado pela crítica e recebeu o Academy Awards, Globo de Ouro, SAG Award, dentre outros prêmio. ‘Jackie’ também foi inciado ao Oscar nas categorias Figurino e Melhor Atriz.

O longa estreia primeiro no Festival de Cinema de Veneza em setembro.