Keanu Reeves deixa todo mundo chocado com seu novo visual em ‘The Matrix Resurrections’

O novo longa, que ainda não tem título oficial em português, vai se chamar ‘The Matrix Resurrections’.

Em trailer revelado no CinemaCon, evento para os proprietários de cinemas que acontece em Las Vegas nesta semana, a Warner Bros. revelou o título do quarto filme da franquia Matrix. O novo longa, que ainda não tem título oficial em português, vai se chamar ‘The Matrix Resurrections’. O trailer não foi divulgado externamente, portanto, não temos imagens ainda.

O filme deve estrear dia 22 de dezembro nos cinemas e na HBO Max.

Mas, fontes revelaram que o trailer inicia com uma cena de Neo saindo de um espelho e seguindo em direção a uma cafeteria, onde encontra Trinity, que sorri ao vê-lo. Mas eles não se conhecem. Trinity pergunta para Neo: “Nós nos conhecemos?”. De repente, Neo está observando a vida cotidiana de São Francisco, na versão da Matrix.

Em outra cena, Morpheus, numa versão jovem, aparece dizendo para Neo: “É hora de voar”, antes de oferecer as duas cores da pílula para ele. Em seguida, uma jovem de cabelo azul leva Neo de volta para dentro do espelho, mostrando-lhe a Matrix.

Depois, o jovem Morpheus e Neo aparecem lutando, as máquinas e os agentes estão de volta. Antes de acabar, o trailer mostra a luta de Trinity com policiais e agentes, e Neo detém as balas com o poder da mente antes de redirecionar um míssil para um helicóptero.

Estamos confusos? Com certeza! Mas outro detalhe chamou a atenção nesse trailer: Keanu Reeves está com um visual totalmente diferente. Quem assistiu aos filmes da saga ‘John Wick’ vai ter uma ideia do novo visual de Keanu. Em Matrix ele terá cabelo longo e barba.