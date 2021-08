HBO Max prepara spin-off de ‘Scooby-Doo’ com Velma

Spin-off de animação ‘Velma’ trará atriz com ascendência indiana como protagonista.

A HBO Max está produzindo um spin-off de animação do universo de ‘Scooby-Doo’ que terá como personagem principal Velma. De acordo com o comunicado oficial, será “série de comédia de animação para adultos” explorando a história de origem de Velma, com Mindy Kaling produzindo e dando voz ao personagem amado.

“Uma mudança original e bem-humorada que desmascara o passado complexo e colorido de um das mais amadas solucionadoras de mistérios da América”, dizia a descrição, mostrando que teríamos uma nova versão da gangue do Scooby. “Como seria Scooby-Doo se Velma tivesse descendência do Leste Asiático e vivesse em um mundo diferente”, disse Tom Ascheim, presidente da Warner Bros. Global Kids, Young Adultos e Classics sobre o projeto.

Leia mais sobre filmes e séries:

Mindy Kaling tem ascendência indiana, é atriz, comediante, roteirista e produtora estadunidense e é mais conhecida por interpretar a personagem Kelly Kapoor na série da NBC ‘The Office’, na qual foi também co-produtora executiva e roteirista de diversos episódios. “Quando foi anunciado que eu faria a voz de Velma, as pessoas apoiaram muito e ficaram felizes no Twitter”, disse Mindy durante uma aparição no Late Night com Seth Meyers. “Eu me senti ótima. Mas havia comentários do tipo ‘Não é a Velma clássica!'”, revelou a atriz.

“Em primeiro lugar, eu não sabia que a personagem provocava reações tão fortes, mesmo sabendo que ela é uma personagem muito boa. Eu simplesmente não consigo entender como as pessoas não podiam imaginar uma garota realmente inteligente e nerd, com um ótimo faro investigativo, sendo indiana”, disse a atriz.

Mindy fez questão de dizer que os críticos eram apenas “uma pequena porcentagem de pessoas”, mas admitiu que a conversa a encorajou a “ter cuidado” com a personagem de Velma. “Isso realmente me fez pensar, OK, temos que ser muito cuidadosos com esse personagem ”, ela reconheceu. “O que seremos, porque realmente a amamos”, finalizou a atriz.