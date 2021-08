Saiba por que a quinta temporada de ‘The Crown’ pode enfurecer a Família Real

E a polêmica pode ter a ver como o Peter Morgan, criador de ‘The Crown’, pretende abordar uma amizade que o príncipe Philip, marido da Rainha e falecido este ano, teve nos anos 1990. Entenda tudo!

Com as gravações da quinta temporada a todo vapor, ‘The Crown’ se prepara para tratar de um tema polêmico para a Família Real britânica: o relacionamento de amizade entre o príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth e a aristocrata Penny Brabourne nos anos 1990.

O príncipe Philip será interpretado nesta temporada pelo premiado ator Jonathan Pryce e Penny Brabourne será interpretada por Natascha McElhone.

“Este é um relacionamento que naturalmente deixou muita pulga atrás da orelha e gerou alguns sussurros, mas Philip e Penny afirmavam que eram apenas amigos”, disse uma fonte ao The Sun, acrescentando que “Os criadores de ‘The Crown’ acreditam que é um relacionamento digno de explorar e escalar uma atriz veterano como Natascha é um reflexo de quão importante é o papel”.

Embora Philip e Penny fossem apenas amigos, a fonte diz que “é improvável que o relacionamento altamente pessoal seja bem-vindo como um enredo digno de uma série pela Rainha e pelos outros membros da Família Real britânica”.

Penny Brabourne se tornou amiga íntima da realeza depois de se casar com Norton Knatchbull, o terceiro conde Mountbatten da Birmânia, também conhecido como neto de Lord Mountbatten, que era tio de Philip. Na verdade, Philip era até padrinho de Norton.

Philip e Penny ficaram próximos nos anos 90 e, de acordo com o The Sun, ele a ensinou a dirigir carruagens e ela era frequentemente vista em eventos reais. Ela manteve contato com a família ao longo dos anos e inclusive foi convidada para assistir ao funeral de Philip depois que ele faleceu, em abril deste ano.