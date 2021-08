Por que Cristina Yang ainda não voltou para ‘Grey’s Anatomy’? Este é o verdadeiro motivo!

Se você acompanhou a 17ª temporada de Grey’s Anatomy e é fã de Cristina Yang (Sandra Oh), possivelmente em algum momento deve ter se questionado sobre o porquê a atriz não retornou para a trama, não é mesmo? E este questionamento se torna ainda mais forte, uma vez que para a season 18, o show médico reserva mais espaço para outros artistas antigos do elenco.

Pensando nisso, queremos hoje te explicar o motivo da personagem não ter voltado para a série.

Como Cristina tem sido ‘inserida’ atualmente?

Para quem já conferiu todas as temporadas, deve lembrar que, atualmente, a personagem tem sido inserida na narrativa de Grey’s Anatomy através de mensagens e, claro, de seu “presente”: o doutor Cormac Hayes (Richard Flood).

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Mas e então, qual o motivo de Sandra não ter voltado para a série?

Embora esta possa ser uma resposta dura para os fãs, a verdade é que Oh não quer voltar à produção ABC e reforçou isso em diversas oportunidades, incluindo uma entrevista recente.

Aos que estão por fora desta discussão, Sandra revelou em uma de suas entrevistas que precisou de cerca de dois anos de terapia para deixar a sua personagem em Grey’s Anatomy.

Atualmente, ela convidou os fãs que gostavam de Cristina para acompanhá-la em outras séries, como é o caso de Killing Eve e a estreia recente da Netflix, The Chair.

E por falar em ‘The Chair’, quer saber mais sobre esta produção? Confira todos os detalhes em: The Chair: Série com ‘ex-Grey’s Anatomy’ tem data de estreia confirmada no Brasil; confira todos os detalhes

#Importante

Você é do tipo que não perde nenhuma atualização de Grey’s Anatomy? Então, além de ativar as notificações e acompanhar nossa página, que tal ver outras novidades quentinhas da nossa parceira Nova Mulher? Com atualizações diárias, você também poderá conferir outros conteúdos do show médico e mais. Veja a seguir alguns dos destaques.

E então, o que acha de conferir mais uma notícia de Grey’s Anatomy?