Diretor de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ lamenta o corte de cenas

Daniel Cretton, diretor de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, disse que a versão do longa que irá para a Disney Plus deve conter as cenas cortadas da versão que estreia da 3 de setembro nos cinemas.

Com estreia agendada para dia 3 setembro, ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ teve várias cenas cortadas. Em entrevista ao Screen Rant, o diretor Destin Daniel Cretton disse que o longa deverá ter uma versão reduzida no lançamento nos cinemas. Quando questionado se havia algo que ele queria incluir no filme, mas não conseguiu, Cretton revelou que “haverá uma série de cenas deletadas muito divertidas e emocionantes que você poderá ver somente quando o filme sair no streaming”.

‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ trará Simu Liu, ator sino-canadense como o primeiro protagonista asiático do MCU (Marvel Cinematic Universe). Liu foi escalado para o papel em 2019, quando o longa estava agendado para estrear no início de 2020. No entanto, após vários atrasos causados ​​pela pandemia do coronavírus, o filme precisou ser atrasado.

Assim como ‘Black Widow’, ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ teve um bom número de cenas deletadas incluídas em seu lançamento na Disney Plus, e Shang-Chi provavelmente seguirá seus passos. Há uma chance que o longa chegue ao catálogo da Disney Plus no próximo mês.

A decisão de manter o lançamento do filme exclusivamente nos cinemas foi recebida com certa reação dos fãs à medida que a pandemia do coronavírus continua, mas isso pode significar que a Marvel e a Disney devem disponibilizá-lo no streaming no próximo mês.