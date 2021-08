Atriz destaque em The Good Doctor, a americana Fiona Gubelmann de 41 anos compartilhou uma nova foto e causou furor nas redes sociais.

Como todos sabem, Gubelmann dá vida à personagem Dr. Morgan Reznick no drama médico.

O momento foi compartilhado pela artista no Instagram. No registro ela aparece com os atores Noah Galvin, Bria Samoné e Hill Harper.

A postagem acabou repercutindo rapidamente e ela recebeu o carinho dos fãs, por meio de mensagens.

Além disso, os usuários lembraram sobre a marca de 300 mil seguidores na rede social, com vários comentários.

“Parabéns pelos 300 mil que você merece” e “parabéns pelo 300k Fiona, você literalmente merece tudo” foram alguns dos comentários.

Atriz de The Good Doctor compartilhada foto com elenco da série e fãs notam situação que ‘passou batida’ no registro

Outro pequeno detalhe também chamou a atenção dos usuários na postagem da atriz Fiona Gubelmann nesta semana.

Harper aparentemente foi pego de surpresa no registro. “A expressão de Hill Harper não tem preço”, comentou um fã. Confira a postagem:

