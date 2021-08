“Não tinha ideia do que ia dizer”, diz jornalista que cobriu a morte de Lady Di

Em entrevista a um podcast, o jornalista estadunidense Brian Williams revelou como foi a cobertura da morte de Lady Di.

O jornalista estadunidense Brian Williams, considerado um dos jornalistas mais conhecidos no país, dividiu com os ouvintes do podcast ‘We Interrupt This Broadcast’ como foi o dia de cobertura da morte de Lady Di. A princesa Diana morreu na noite do dia 31 de agosto de 2007, em Paris, capital da França, após um acidente de carro no túnel Ponte de l’Alma.

Para Brian Williams, a morte da princesa Diana foi diferente de qualquer outra notícia de sua carreira. “Porque ela era única, isso era único”, disse ele à People. “Eu cobri guerras e acidentes de avião e eleições presidenciais e assassinatos, isso não se encaixa muito bem em nenhuma dessas categorias”.

Williams relembra que, no dia 31 de agosto, estava visitando um amigo em tratamento de câncer em Connecticut quando foi avisado pelo seu editor de que uma grande notícia estava surgindo. “Ainda tínhamos pagers naquela época e eu carregava um. A primeira página dizia ‘911’ e a segunda era o número da nossa mesa de trabalho. Liguei e eles deixaram claro que eu deveria entrar no carro e voltar ao estúdio”, diz ele. “A MSNBC estava sediada em Secaucus, New Jersey, então eu tinha três estados para dirigir e ouvir a cobertura de rádio durante o trajeto”.

O jornalista lembra que, no início, só se sabia que havia ocorrido um acidente de carro em Paris. “Quando cheguei à redação, os rumores estavam voando”, disse ele. “Sem as redes sociais de hoje, algumas informações estavam sendo repassadas por agências de notícias e outras por meios de transmissão”.

Embora houvesse notícias de que a princesa Diana realmente morrera, a MSNBC não transmitiu essa informação imediatamente. “Simplesmente não estávamos prontos para fazer isso. Nossos executivos de padrões não haviam passado pelos filtros que consideramos necessários e não se sentiam confortáveis ​​em continuar com a história”, diz Williams. “Não há como voltar depois que você anunciou que Diana morreu”, finaliza.

Depois de consultar os meios de comunicação europeus e de um relatório da Press Association do Reino Unido, eles fizeram o anúncio. “Não tinha ideia do que ia dizer. Não tinha ideia de como seria emocionante no momento. Esta é uma mulher de 36 anos, a mãe do futuro rei”, lembra ele. “É realmente difícil, depois de um quarto de século, expressar quão grande e mítica ela era”.

‘We Interrupt This Broadcast’ é um podcast é baseado no livro de mesmo nome do autor best – seller do New York Times Joe Garner e fala para aqueles que falam sobre acontecimentos importantes na história, incluindo os ataques de 11 de setembro, o assassinato de John F. Kennedy e a missão Apollo 11. A segunda temporada de episódios estreia no segundo semestre deste ano.