Mistério sobre a 18ª temporada de ‘Grey’s Anatomy’ e Camilla Luddington finalmente é revelado

As gravações da 18ª temporada de Grey’s Anatomy já começaram,e além das dúvidas sobre a trama, há detalhes dos bastidores que precisam ser esclarecidos e um deles foi revelado recentemente. Vamos entender melhor?

Qual a cor do cabelo de Camilla Luddington?

Isso mesmo! Embora na maioria das seasons a atriz tenha adotado o tom escuro em seu cabelo, os fãs tinham bastante dúvidas se poderíamos ter alguma mudança para a nova etapa do show médico. Aos que estão se questionando o motivo, há aproximadamente um mês, Luddington divulgou um stories com um recipiente com tinta de cabelo e desde então começaram as especulações.

Afinal, teremos ou não mudanças na cor do cabelo da atriz?

De acordo com detalhes compartilhados pelo site de notícias Nova Mulher, ao que tudo indica, teremos sim algumas atualizações para a 18ª temporada. Caso tenha ficado curioso, Camilla publicou uma nova foto em que é possível conferir parte do seu cabelo, e ao que se pode notar, ela está loira. 👱‍♀️👀😍 [Continua depois do GIF].

Em sua publicação, Luddington escreveu: “O dia começou com o céu cinzento… Eu me recuso a trocar as minhas roupas de outono. Agora é tipo 80”.

Mas e então, quer ver qual é o resultado e a foto da atriz que tem repercutido? Veja abaixo uma publicação feita por um perfil de fãs da série no Twitter. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

📸 ELA APARECEU! Camilla Luddington via instagram story: "O dia começou com o céu cinzento… Eu me recuso a trocar as minhas roupas de outono. Agora é tipo 80'" pic.twitter.com/U9naOvgHUk — Portal Grey's BR (@PortalGreysA) August 22, 2021

Nova etapa para Jo Wilson em Grey’s Anatomy

Se você está acostumado e até mesmo se sentiu incomodado com parte da narrativa recente construída para Jo Wilson (Camilla Luddington), o desfecho da 17ª temporada deu indícios de que esta história estás prestes a mudar. Quer saber mais?

Após uma luta intensa e com diversos empecilhos no caminho, principalmente os legais, a médica, que recentemente mudou de especialidade, finalmente conseguiu adotar a pequena Luna, com direito a uma cena emocionante. Confira abaixo o registro divulgado pela nossa parceira Nova Mulher. (Caso não consiga visualizar o destaque, acesse o link).

