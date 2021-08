Amiga de Meghan Markle apaga post sobre amizade no Instagram

“Pode ser solitário ter amigos distantes de você e que nem mesmo perguntam como você está”, escreveu a designer de moda Jessica Mulroney, amiga de longa data de Meghan Markle.

Em uma postagem reflexiva e usando um tom de indireta, a designer de moda canadense Jessica Mulroney, amiga próxima de Meghan Markle, escreveu: “Pode ser solitário ter amigos distantes de você e que nem mesmo perguntam como você está. Mas, felizmente, você encontra as coisas que realmente importam”. A postagem foi feita dias antes do aniversário de 40 anos de Meghan Markle, celebrado no dia 4 de agosto.

“Eu falei sobre doenças mentais durante anos, além de ter trabalhado duro durante toda a minha vida, mas nunca pensei que teria que passar por um tratamento intenso como fiz este ano”, escreveu Jessica no post excluído e resgatado pelo The Sun. “Eu não culpo ninguém, nenhuma empresa para a qual trabalhei ou o que a imprensa me fez passar. Só estou trabalhando em mim mesma. Toda a dor agora é passado. Agradeço aos seguidores que me amaram e me apoiaram através desta jornada”, finalizou Jéssica no texto deletado de sua conta no Instagram.

De acordo com a reportagem do The Sun, “as duas últimas frases são potencialmente relacionadas a Meghan”, já que Jéssica cita o fato de não culpar empresas ou a atividade da imprensa por seus problemas psicológicos.

Um outro fato que o The Sun relembra é que Jéssica não postou nenhuma mensagem pública no aniversário de Meghan. “O fato de ela ser a única amiga próxima de Meghan a não desejar um feliz aniversário público é definitivamente estranho”, disse uma fonte ao tablóide britânico Mail on Sunday. “É algo que certamente deixou uma pulga atrás da orelha sobre o relacionamento das duas. Jessica sempre foi protetora de sua amizade com Meghan e ela sempre esteve presente. Meghan sempre foi muito importante para ela”, finalizou a fonte.

Para quem não lembra, Jéssica e Meghan são amigas desde os tempos de ‘Suits’. Os filhos de Jessica estavam no casamento real de Meghan e Príncipe Harry e Jéssica serviu como demoiselle não oficial e até ajudou Meghan com o planejamento do casamento. Mas quando Jessica foi cancelada depois de críticas à influenciadora negra Sasha Exeter, houve relatos de que Meghan estava se distanciando de Jess e o drama começou desde então.