Trailer de ‘Homem Aranha: Sem Volta para Casa’ revela que Peter Parker lutará contra três vilões

Fãs do Homem-Aranha notaram referências a vilões no primeiro trailer oficial revelado do longa. Saiba quem são eles!

Após uma estreia conturbada pelo vazamento de trechos do vídeo, o primeiro trailer oficial de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, finalmente foi revelado. Sabemos que Doutor Estranho terá uma participação decisiva na trama, já que é ele o responsável por criar um multiverso no qual ninguém sabe a verdadeira identidade de Peter Parker. Além disso, o vilão Doutor Octopus aparece no trailer dizendo um sonoro “Olá, Peter!”. Mas, outro detalhe chamou a atenção dos fãs e pode apontar para a introdução de outros dois vilões. Veja o trailer.

O longa começa em uma realidade na qual a identidade do Homem-Aranha é revelada: todos sabem que ele é Peter Parker. Além disso, ele está sendo acusado de matar Mysterio, que nas HQs é vilão de Homem-Aranha e do Demolidor. O fato é que dois pequenos detalhes no trailer revelado mostram a presença de mais dois vilões de Peter: Electro (Jamie Foxx), que apareceu no filme ‘O Espetacular Homem-Aranha 2’, e Duende Verde (Willem Dafoe), que apareceu no longa ‘Homem-Aranha’.

Para quem não lembra, Willem Dafoe estreou na pele de Norman Osborn em ‘Homem-Aranha’ de 2002, e seu personagem morreu quando foi empalado por seu próprio planador quando estava lutando contra o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Quase 20 anos depois, o vilão reaparece.

Em abril deste ano, em uma entrevista anterior, o ator Alfred Molina disse a história do Doutor Octopus em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ começa a partir do momento em que o vimos afundando em um túmulo aquoso após impedir que seu reator de fusão destruísse a cidade de Nova York. Isso aconteceu no filme ‘Homem-Aranha 2’, de 2004.

‘Homem Aranha: Sem Volta para Casa’ estreia dia 17 de dezembro exclusivamente nos cinemas.