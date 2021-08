Saiba a data de estreia e onde assistir aos episódios da 11ª temporada de ‘The Walking Dead’

A 11ª temporada de ‘The Walking Dead’ já estreou na AMC, mas estará disponível em streaming no Brasil somente a partir do dia 31 de agosto, na Star +.

O primeiro episódio da 11ª temporada de ‘The Walking Dead’ estreou no último domingo e os fãs da série estão ansiosos para conhecer o desfecho de uma das séries mais épicas da TV. O episódio 2 da 11ª temporada de The Walking Dead vai ao ar em 29 de agosto às 21h no canal e pelo Star +, o novo serviço de streaming da Disney no Brasil. Porém, o Star + só começa a funcionar em território nacional dia 31 de agosto.

Por enquanto, você pode ver todas as 10 primeiras temporadas na Netflix.

Leia mais sobre filmes e séries:

A 11ª temporada de The Walking Dead terá 24 episódios, divididos em três partes. Os primeiros oito episódios vão ao ar de agosto a outubro. As duas partes restantes irão ao ar em 2022. Confira abaixo as datas:

The Walking Dead temporada 11, episódio 1 – 22 de agosto

The Walking Dead temporada 11, episódio 2 – 29 de agosto

The Walking Dead temporada 11, episódio 3 – 5 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 4 – 12 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 5 – 19 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 6 – 26 de setembro

The Walking Dead temporada 11, episódio 7 – 3 de outubro

The Walking Dead temporada 11, episódio 8 – 10 de outubro

Episódios da 11ª temporada de The Walking Dead 9-24 – 2022

Nesta nova temporada, Ritchie Coster fará o papel de Papa, o principal antagonista da temporada, um líder misterioso e fortemente armado dos Reapers, que foram mencionados pela primeira vez no final da temporada 10. Os Reapers são um grupo hostil de sobreviventes e devem ser os principais antagonistas na nova temporada. Coster já apareceu em filmes como ‘The Dark Knight’ e programas de TV como ‘True Detective’.

Spin-offs à caminho

‘The Walking Dead’ não deixará seus fãs órfãos. Isso porque há três filmes spin-offs em fase de produção. Um será centrado no personagem Rick Grimes (Andrew Lincoln) e o outro focado em Carol e Daryl.

Além disso, ‘Tales of the Walking Dead’ é o terceiro spin-off que é descrito como uma “antologia episódica com episódios individuais ou arcos de episódios focados em novos ou personagens existentes, histórias de fundo ou outras experiências autônomas”.