Rodrigo Bocardi perde a paciência e responde internauta no ‘Bom Dia São Paulo’

O jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do jornal “Bom Dia São Paulo” (Globo), perdeu a paciência com um comentário feito por um telespectador nesta terça-feira (24). Após ler o post feito pelo internauta sobre a greve dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),Bocardi acabou mandando um recado direto ao crítico do jornal de São Paulo.

Na ocasião, o internauta criticou os profissionais do “Bom dia São Paulo” (Globo) que entrevistaram uma mulher que tinha sido prejudicada pela greve da CPTM em seu primeiro dia de trabalho. “O Bom Dia São Paulo acha para entrevistar exatamente uma senhora que começou seu emprego hoje. Essa Globo é uma piada mesmo”, disparou o internauta Welington Ferraz.

Bocardi, por sua vez, mostrou a mensagem no telejornal e detonou: “A piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Fomos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas não estão aí em seu primeiro dia (de trabalho) no meio de uma pandemia, conseguindo um emprego?”.

A declaração viralizou nas redes sociais e muitos comentaram sobre a falta de Rodrigo Bocardi no jornal matutino, já que ele estava na bancada do “Jornal da Globo” e retornou ao “Bom Dia São Paulo” na última segunda-feira (23). Aliás, Bocardi sempre é solicitado para cobrir a falta de alguns jornalistas da Globo, em março, por exemplo, ele também esteve no JG para cobrir as férias de Renata Lo Prete. Antes de deixar o “Bom Dia São Paulo”, no entanto, Rodrigo Bocardi sempre deixa claro que mudança de horário e jornal é pontual.

Vale lembrar que, por causa da pandemia, a emissora carioca buscou enxugar ao máximo o time de jornalistas. Sendo assim, o rodízio de apresentadores faz com que nomes se repitam em outros noticiários.